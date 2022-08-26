https://news.day.az/officialchronicle/1490330.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась видеороликами с организованных для детей празднеств - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась видеороликами с организованных для детей празднеств - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась видеороликами с организованных Фондом Гейдара Алиева празднеств для детей.
Day.Az представляет видеокадры:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре