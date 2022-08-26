Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась видеороликами с организованных для детей празднеств

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась видеороликами с организованных Фондом Гейдара Алиева празднеств для детей.

Day.Az представляет видеокадры: