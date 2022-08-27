По поручению Президента Ильхама Алиева правительство Азербайджана окажет помощь Пакистану

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам и крупномасштабным разрушениям в Пакистане, правительством Азербайджана Пакистану будет оказана помощь в размере 2 миллионов долларов США.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров, передает Day.Az.