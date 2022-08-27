https://news.day.az/officialchronicle/1490493.html По поручению Президента Ильхама Алиева правительство Азербайджана окажет помощь Пакистану
По поручению Президента Ильхама Алиева правительство Азербайджана окажет помощь Пакистану
В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам и крупномасштабным разрушениям в Пакистане, правительством Азербайджана Пакистану будет оказана помощь в размере 2 миллионов долларов США.
Об этом Trend сообщили в Кабинете министров, передает Day.Az.
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