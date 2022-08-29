В Катаре состоялась презентация книги вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой

28 августа при организации посольства Азербайджана в Катаре и Фонда культурного городка "Катара" состоялась презентация изданной на арабском языке книги стихов "Мир тает словно сон" вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии презентации книги приняли участие генеральный директор культурного городка "Катара" Халид Ибрахим аль-Сулайти, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов, президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, чрезвычайный и полномочный посол Турции в Катаре Мехмет Мустафа Гёксу, аккредитованные в Катаре послы и дипсостав ряда стран, представители СМИ, действующих в Катаре, а также представители азербайджанской общины.

Посол Азербайджана в Катаре Рашад Исмаилов, выступая на мероприятии, рассказал о глубоких философских оттенках и своеобразии поэзии Лейлы Алиевой и отметил, что арабоязычная версия книги "Мир тает словно сон" впервые представлена в Катаре. По его словам, в этом сборнике есть такие проникновенные произведения, как "Не уходи, мама", "Конец всего", "Лебедь", "Бабочка", "У всего есть свой конец", "Перване" и другие стихи.

Посол также проинформировал о начатой в 2008 году по инициативе Лейлы Алиевой международной пропагандистско-агитационной кампании "Справедливость для Ходжалы", основной целью которой является справедливое информирование международного сообщества о Ходжалинской трагедии, и отметил, что логическим результатом последовательных и комплексных мер, осуществляемых в рамках этой кампании во многих странах мира, стало разоблачение истинной сути армянской пропагандистской машины, построенной на лжи и фальсификации.

Приветствуя гостей, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева рассказала о достоинствах книги. Она отметила, что Лейла Алиева, несмотря на молодость, обладает многогранным талантом. "Она автор прекрасных, искренних, романтичных, нежных и душевных стихов, интересный художник. Многие ее картины были продемонстрированы на выставках. Лейла Алиева занимает особое место в общественной жизни Азербайджана. Она обладательница нежного сердца, что чувствуется даже в ее стихах", - сказала Эфендиева.

Отметим, что в дизайне книги "Мир тает словно сон" отражены примеры картин, автором которых является Лейла Алиева.

Затем был продемонстрирован документальный фильм, посвященный жизни и творчеству Лейлы Алиевой.

Следует отметить, что прошедшая в культурном городке "Катара" презентация книги стихов Лейлы Алиевой на арабском языке "Мир тает словно сон" широко освещалась в англоязычных газетах Катара "Gulf Times" и "The Peninsula". Информация о презентации также была размещена на официальном сайте культурного городка "Катара" и в социальных сетях.