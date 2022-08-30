https://news.day.az/officialchronicle/1491252.html Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Александру Лукашенко
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Александру Лукашенко
30 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья.
Президент Беларуси поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
Главы государств отметили успешное развитие двусторонних отношений, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и дальнейших контактах.
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