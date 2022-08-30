Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня Независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня Независимости.

В следующем году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Развитие наших межгосударственных связей, основанных на общей истории, братстве и взаимном уважении, вызывает удовлетворение.

Достигнутые в ходе Вашего официального визита в Азербайджан в апреле этого года договоренности и ряд подписанных документов, в частности, "Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой" и "Меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики" являются наглядным примером того, что наши отношения вышли на качественно новый уровень.

Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия во имя более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-кыргызских отношений, расширения нашего опирающегося на взаимное доверие и поддержку сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике - постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении.