В Брюсселе началась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля находится с рабочим визитом в столице Королевства Бельгия Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, началась встреча главы государства Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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