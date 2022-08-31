https://news.day.az/officialchronicle/1491596.html В Брюсселе началась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО
В Брюсселе началась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля находится с рабочим визитом в столице Королевства Бельгия Брюсселе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, началась встреча главы государства Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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