Следующая встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном может состояться до конца ноября текущего года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Шарля Мишеля, распространенном по итогам сегодняшней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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