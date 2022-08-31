https://news.day.az/officialchronicle/1491694.html Следующая встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном может состояться до конца ноября текущего года
Следующая встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном может состояться до конца ноября текущего года
Следующая встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном может состояться до конца ноября текущего года.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Шарля Мишеля, распространенном по итогам сегодняшней встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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