Президент Совета ЕС подчеркнул прогресс, достигнутый со времен последней встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель подчеркнул прогресс, достигнутый со времени последней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Шарля Мишеля, распространенном по итогам сегодняшней трёхсторонней встречи в Брюсселе.

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