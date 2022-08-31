https://news.day.az/officialchronicle/1491696.html Президент Совета ЕС подчеркнул прогресс, достигнутый со времен последней встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ЗАЯВЛЕНИЕ
Президент Совета ЕС подчеркнул прогресс, достигнутый со времен последней встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ЗАЯВЛЕНИЕ
Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель подчеркнул прогресс, достигнутый со времени последней встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Шарля Мишеля, распространенном по итогам сегодняшней трёхсторонней встречи в Брюсселе.
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