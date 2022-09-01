https://news.day.az/officialchronicle/1491873.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии - ФОТО
1 сентября в Риме состоялось открытие нового здания посольства Азербайджанской Республики в Итальянской Республике.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Сначала глава государства посадил дерево во дворе посольства.
Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом здании.
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