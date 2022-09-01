https://news.day.az/officialchronicle/1491880.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальяно-азербайджанского университета в Риме
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальяно-азербайджанского университета в Риме
1 сентября Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальяно-азербайджанского университета в Риме.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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