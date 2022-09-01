Президент Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница итальянско-азербайджанских связей

Сегодня открывается новая страница итальянско-азербайджанских связей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления после церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальянско-азербайджанского университета в Риме.

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