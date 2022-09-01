https://news.day.az/officialchronicle/1491985.html В Риме cостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии - ФОТО
В Риме cостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии - ФОТО
1 сентября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь Президента Ильхама Алиева в Квиринальском дворце Рима был выстроен почетный караул.
Президент Италии Серджо Маттарелла встретил главу нашего государства Ильхама Алиева.
Делегация Азербайджана была представлена Президенту Италии, а делегация Италии - Президенту Азербайджана.
Затем было сделано совместное фото.
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