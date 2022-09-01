Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Марио Драги

1 сентября в Риме состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Совета министров Итальянской Республики Марио Драги один на один.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала состоялась церемония встречи Президента Ильхама Алиева.

В честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Председатель Совета министров Италии Марио Драги встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Марио Драги обошли строй почетного караула.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву были представлены представители государства и правительства Италии, председателю Совета министров Италии - члены делегации Азербайджана.

Затем глава нашего государства Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Марио Драги сделали совместное фото.