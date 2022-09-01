Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество Университета АДА с ведущими университетами Италии упрочит дружественные связи между двумя странами

В апреле нынешнего года в Баку, в кампусе Университета АДА, с участием министра иностранных дел Италии господина Луиджи Ди Майо был заложен фундамент нового учебного корпуса. Сотрудничество Университета АДА с ведущими университетами Италии упрочит дружественные связи между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления после церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальянско-азербайджанского университета в Риме. Cоответствующее видео опубликовано на официальной странице главы государства в Instagram.

"Луисский университет, Болонский университет, Миланский политехнический университет, Туринский политехнический университет, Римский университет Сапиенца - эти названия известны и за пределами Италии. Должен также сказать, что при Итальянско-азербайджанском университете будут функционировать два института - Институт сельского хозяйства и наук о питании и Институт дизайна и архитектуры", - сказал глава государства.