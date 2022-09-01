Президент Ильхам Алиев: Все достигнутые договоренности между Азербайджаном и Италией претворяются в жизнь

Все достигнутые договоренности между Азербайджаном и Италией претворяются в жизнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в Риме.

"Господин Президент, я благодарен Вам за приглашение и гостеприимство. Я помню также свой последний визит и все достигнутые договоренности претворяются в жизнь.

В прошлый раз, когда встречались с Вами здесь, мы подписали важный документ о стратегическом партнерстве. Мы также говорили о создании Итальянско-азербайджанского университета. А сегодня предпринят важный шаг по созданию Итальянско-азербайджанского университета", - сказал глава государства.