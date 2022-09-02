Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает важное значение всестороннему развитию традиционно дружественных отношений с Вьетнамом

Азербайджан придает важное значение всестороннему развитию традиционно дружественных отношений с Вьетнамом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуку по случаю национального праздника страны - Дня Независимости.

"Сегодня Вьетнам - это стремительно и динамично развивающееся государство в мире, добившееся больших успехов в сфере экономики, промышленности, науки, современных технологий и других областях.

Азербайджан придает важное значение всестороннему развитию традиционно дружественных отношений с Вьетнамом, который является дружественной страной и партнером. Нынешний уровень наших межгосударственных связей и сотрудничества вызывает удовлетворение.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений, объединяющих наши страны и народы, успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных институтов", - говорится в письме.