https://news.day.az/officialchronicle/1492179.html Президент Ильхам Алиев: Наша страна более десяти лет является надежным экспортером газа для соседних государств
Президент Ильхам Алиев: Наша страна более десяти лет является надежным экспортером газа для соседних государств
Наша страна более десяти лет является надежным экспортером газа для соседних государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании 48-го международного форума в Черноббио (Италия) с докладом на тему "Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности".
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