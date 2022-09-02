Президент Ильхам Алиев: В этом году мы планируем экспортировать на итальянский рынок около 10 миллиардов кубометров газа

В этом году мы планируем экспортировать на итальянский рынок около 10 миллиардов кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании 48-го международного форума в Черноббио (Италия) с докладом на тему "Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности".

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