https://news.day.az/officialchronicle/1492194.html Президент Ильхам Алиев: По Ионическо-Адриатическому трубопроводу азербайджанский газ будет транспортироваться в три балканские страны
Президент Ильхам Алиев: По Ионическо-Адриатическому трубопроводу азербайджанский газ будет транспортироваться в три балканские страны
По Ионическо-Адриатическому трубопроводу азербайджанский газ будет транспортироваться в три балканские страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании 48-го международного форума в Черноббио (Италия) с докладом на тему "Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности".
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