Президент Ильхам Алиев: Мы будем предпринимать свои шаги в соответствии с собственной стратегией

Мы будем предпринимать свои шаги в соответствии с собственной стратегией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на 48-м Международном форуме в Черноббио в Италии.

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