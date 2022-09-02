https://news.day.az/officialchronicle/1492294.html Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Италию
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Италию
2 сентября завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Итальянскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главу нашего государства провожали официальные представители правительства Италии.
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