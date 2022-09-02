Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Италию

2 сентября завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Итальянскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главу нашего государства провожали официальные представители правительства Италии.