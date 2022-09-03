https://news.day.az/officialchronicle/1492478.html Президент Ильхам Алиев: Потенциально мы можем экспортировать в Европу более 20 миллиардов кубометров газа
Президент Ильхам Алиев: Потенциально мы можем экспортировать в Европу более 20 миллиардов кубометров газа
Потенциально мы можем экспортировать в Европу более 20 миллиардов кубометров газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 сентября в городе Черноббио (Италия) в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.
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