Президент Ильхам Алиев: Еще одна итальянская компания по нашей просьбе подготовила дизайн и выполнит проект новой мечети в Шуше

Еще одна итальянская компания по нашей просьбе подготовила дизайн и выполнит проект новой мечети в Шуше.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 сентября в городе Черноббио (Италия) в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.

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