https://news.day.az/officialchronicle/1492491.html Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан действуют как единая команда по многим вопросам в регионе
Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан действуют как единая команда по многим вопросам в регионе
Турция и Азербайджан действуют как единая команда по многим вопросам в регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 сентября в городе Черноббио (Италия) в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.
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