https://news.day.az/officialchronicle/1492511.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана с 1 по 30 октября 2022 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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