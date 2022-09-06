https://news.day.az/officialchronicle/1493069.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX-2022»
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX-2022»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам открывшейся в Бакинском Экспо Центре четвертой Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX-2022".
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С полным обращением можно ознакомиться по ссылке.
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