Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX-2022»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам открывшейся в Бакинском Экспо Центре четвертой Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX-2022".

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С полным обращением можно ознакомиться по ссылке.