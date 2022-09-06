Президент Ильхам Алиев ознакомился с 4-й выставкой ADEX и 13-й выставкой Securex Caspian

6 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проходящими в Баку Экспо-центре 4-й Азербайджанской международной выставкой ADEX и 13-й Международной выставкой "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" Securex Caspian.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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