https://news.day.az/officialchronicle/1493184.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с 4-й выставкой ADEX и 13-й выставкой Securex Caspian
Президент Ильхам Алиев ознакомился с 4-й выставкой ADEX и 13-й выставкой Securex Caspian
6 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проходящими в Баку Экспо-центре 4-й Азербайджанской международной выставкой ADEX и 13-й Международной выставкой "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" Securex Caspian.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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