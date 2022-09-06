https://news.day.az/officialchronicle/1493247.html Служба восстановления, строительства и управления №1, наряду с Зангиланом, будет действовать также в Джебраиле и Губадлы
Служба восстановления, строительства и управления №1, наряду с Зангиланом, будет действовать также в Джебраиле и Губадлы
Служба восстановления, строительства и управления №1, наряду с Зангиланом, будет действовать также в Джебраиле и Губадлы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 21 июля 2022 года № 1756 "О создании и обеспечении деятельности публичного юридического лица "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".
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