Служба восстановления, строительства и управления №1, наряду с Зангиланом, будет действовать также в Джебраиле и Губадлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 21 июля 2022 года № 1756 "О создании и обеспечении деятельности публичного юридического лица "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.