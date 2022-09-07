Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Японии
Президент Ильхам Алиев направил письмо премьер-министру Японии Фумио Кисиде по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Премьер-министр,
В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Японией. Сердечно поздравляю Вас с этим знаменательным событием, передаю Вашему дружественному народу самые добрые и искренние пожелания.
Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Японией. Отрадно, что за истекший период наши дружественные связи получили развитие, расширилось наше сотрудничество в экономической, энергетической, инвестиционной, финансовой и других сферах, представляющих взаимный интерес. Компании, представляющие Японию, привлечены к ряду важных проектов в нашей стране и успешно осуществляют деятельность. В то же время заслуживает одобрение наше эффективное взаимодействие в энергетическом секторе, который является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества.
Сегодня имеются широкие возможности для дальнейшего углубления связей между нашими странами, основанных на взаимном уважении и доверии, и нашего сотрудничества в различных областях. Верю, что, используя эти возможности, совместными усилиями мы добьемся дальнейшего развития и укрепления традиционно дружественных азербайджано-японских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Японии - мира и процветания", - говорится в письме.
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