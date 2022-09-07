Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Великобритании

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новому премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс по случаю ее назначения на эту должность.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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