https://news.day.az/officialchronicle/1493429.html Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новому премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс по случаю ее назначения на эту должность.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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