В Шуше будет восстановлен дом Садыгджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и реставрации дома Садыгджана в городе Шуша.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с распоряжением юридическому лицу публичного права "Управление государственного заповедника города Шуша" с целью проектирования и восстановления дома азербайджанского музыканта, тариста, композитора Мирзы Асад оглу Садыга (Садыгджана), расположенного в городе Шуша, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, первоначально выделены 600,0 (шестьсот) тысяч манатов.