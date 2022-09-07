В Кяльбаджаре и Зангилане будут построены школы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству школьных зданий в городах Кяльбаджар и Зангилан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в целях проектирования и строительства в городе Кяльбаджар здания полной средней школы на 960 ученических мест из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий министерству науки и образования Азербайджана первоначально выделены 300,0 (триста) тысяч манатов

Другим распоряжением главы государства с целью проектирования и строительства в городе Зангилан здания полной средней школы на 960 ученических мест из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, министерству науки и образования Азербайджана первоначально выделены 300,0 (триста) тысяч манатов.