Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 35, новый корпус которой построен в Насиминском районе Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 35, новый корпус которой построен в Насиминском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства об условиях, созданных в школе.

Было отмечено, что полная средняя школа номер 35, действующая с 1931 года, полностью реконструирована, старый корпус учебного заведения, построенного в 1931-1935 годах, был снесен и отстроен заново. В новом здании школы на 888 ученических мест созданы 24 классных комнат, кабинеты информатики, труда, военной подготовки, иностранного языка, музыки, рисования, медпункт, лаборатории по физике, химии и биологии, библиотека, столовая и актовый зал. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 5454 квадратных метра.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в кабинетах начальной военной подготовки, биологии, информатики, рисования, труда, физики, экоклассе и столовой.

Отметим, что адаптация работы образовательных учреждений, учебных программ к современным вызовам, формирование кадрового потенциала в соответствии с современным рынком труда, являются одними из приоритетов нашего государства. Тот факт, что строительство и ввод в эксплуатацию современных школ, реставрация и реконструкция образовательных учреждений носят последовательный характер, является составной частью этого процесса. Фонд Гейдара Алиева оказывает постоянную поддержку этой стратегии реализуемой с 2005 года программой "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу".

Прогресс и будущее каждого государства напрямую связаны с уровнем образования. Инвестиции, вложенные в эту сферу, означают инвестиции в будущее. С этой точки зрения наше государство в настоящее время является одной из ведущих стран мира. Ни в одной другой стране не построено и не реконструировано такое количество школ за короткий срок. Одним из важнейших факторов также является оснащение самым современным учебным оборудованием создаваемых и капитально ремонтируемых учебных заведений.