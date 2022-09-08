Утвержден устав Агентства наземного транспорта Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Агентства наземного транспорта Азербайджана и указ о внесении изменений в указы Президента Азербайджана №472 "Об обеспечении деятельности Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики" от 20 июля 2011 года, "О совершенствовании управления пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в городе Сумгайыт" № 704 от 7 декабря 2015 года и указ № 750 от 25 января 2016 года "О совершенствовании управления пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в городе Гянджа".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется