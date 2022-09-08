Расширен состав Совместной межправительственной комиссии по азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики № 2016 от 6 марта 2007 года "Об утверждении Азербайджаном нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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