https://news.day.az/officialchronicle/1493908.html Расширен состав Совместной межправительственной комиссии по азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству
Расширен состав Совместной межправительственной комиссии по азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству
Расширен состав Совместной межправительственной комиссии по азербайджано-турецкому экономическому сотрудничеству.
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики № 2016 от 6 марта 2007 года "Об утверждении Азербайджаном нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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