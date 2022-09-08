https://news.day.az/officialchronicle/1493909.html Изменен состав азербайджано-грузинской межправительственной комиссии - Распоряжение
Изменен состав азербайджано-грузинской межправительственной комиссии - Распоряжение
Изменен состав азербайджано-грузинской межправительственной комиссии.
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики № 1554 от 4 июля 2006 года "Об утверждении Азербайджаном нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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