Изменен состав азербайджано-грузинской межправительственной комиссии.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики № 1554 от 4 июля 2006 года "Об утверждении Азербайджаном нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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