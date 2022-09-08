Изменен состав Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №3025 от 4 декабря 2021 года "Об утверждении состава Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и отмене распоряжений № 3348 Президента Азербайджана от 6 ноября 2017 года "О назначении Н.А.Амирова председателем Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", №1226 от 10 июня 2019 года "О назначении членов Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", №1989 от 16 апреля 2020 года "О назначении членов Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В первой части распоряжения о внесении изменений в распоряжение №3025 от 4 декабря 2021 года слова "Эльман Рустамов" заменены словами "Талех Кязимов".