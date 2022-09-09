Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании в связи с кончиной Королевы Елизаветы II
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс в связи с кончиной Королевы Елизаветы II.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа Премьер-министр,
С чувством глубокой скорби восприняли известие о кончине выдающегося главы государства - Королевы Великобритании и Северной Ирландии Ее величества Елизаветы II.
Ее величество Королева Елизавета II, со второй половины ХХ века с честью вписавшая свое имя в мировую историю, сыгравшая исключительную роль в судьбе Соединенного Королевства, была выдающейся личностью, ярким образом своего народа.
Королева, самоотверженно посвятившая всю свою жизнь прогрессу страны, благодаря искренней привязанности к общенациональным интересам, беззаветному служению народу, безграничной преданности государству воздвигла вечный памятник в сердцах миллионов соотечественников. Высшая государственная деятельность Королевы за семь десятилетий по праву завоевала большой авторитет, глубокое уважение и почтение во всем мире.
В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, королевской семье, всему народу Соединенного Королевства".
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