Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Великобритании в связи с кончиной Королевы Елизаветы II

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Королю Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III в связи с кончиной Королевы Елизаветы II.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше величество,

С чувством глубокого потрясения восприняли известие о кончине Королевы Великобритании и Северной Ирландии, выдающегося главы государства современности, Вашей матери, Ее величества Елизаветы II. Разделяю скорбь этой тяжелой утраты с Вами и всей Вашей семьей, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования, желаю терпения.

Королева, которая была примером своим славным жизненным путем, всегда была привержена общечеловеческим идеалам, демонстрируя твердую стойкость, непоколебимую волю и решимость, проявила исключительные заслуги во имя счастливого будущего Соединенного Королевства, благодаря своей безграничной привязанности и любви к Родине снискала большой авторитет и почтение во всем мире.

Я всегда буду вспоминать свою встречу с Королевой в 2009 году с наилучшими воспоминаниями.

Ваше величество,

Еще раз выражаю Вам и Вашей семье, Соединенному Королевству и всему Вашему народу глубокие соболезнования".