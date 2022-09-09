Утверждено еще одно соглашение между Азербайджаном и Россией - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством России о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, утверждено "Соглашение между правительством Азербайджана и правительством России о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности", подписанное 24 июня 2022 года в городе Баку.
После вступления в силу соглашения Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить реализацию его положений.
Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
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