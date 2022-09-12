Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Чарльзу III

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас по случаю восхождения на престол в качестве Короля Великобритании и Северной Ирландии.

Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством вызывает удовлетворение. Убежден, что соединяющие наши страны традиционно дружественные связи, взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами двух народов.

Еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю доброго здоровья, счастья, успехов в предстоящей высшей государственной деятельности во имя благосостояния дружественного народа Соединенного Королевства", - говорится в письме.