Выделены средства на реконструкцию автомобильных дорог в Ясамальском районе Баку - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в Ясамальском районе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог в Ясамальском районе Баку, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 1,7 миллиона манатов.
Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в первой части распоряжения.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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