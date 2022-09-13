Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил

13 сентября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил в связи с провокациями, учиненными Арменией на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на совещании были сделаны соответствующие доклады, отмечено, что провокации, совершенные армянскими вооруженными силами на границе двух государств, пресечены, все надлежащие задачи и поручения выполнены.

Подчеркнуто, что ответственность за возникшую напряженность полностью ложится на политическое руководство Армении. Вооруженные силы Азербайджанской Республики контролируют оперативную обстановку вдоль границы.