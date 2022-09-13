Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования азербайджанскому народу, родным и близким погибших военнослужащих

Президент Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования азербайджанскому народу, семьям, родным военнослужащих, погибших при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, публикация размещена на официальной странице главы государства в Facebook.

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким наших военнослужащих, погибших 13 сентября при предотвращении крупномасштабных провокаций, совершенных ВС Армении в направлении Кельбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов Азербайджана.

Да помилует Аллах наших шехидов!

Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной!" - говорится в публикации.