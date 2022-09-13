Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования азербайджанскому народу, родным и близким погибших военнослужащих - ФОТО
Президент Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования азербайджанскому народу, семьям, родным военнослужащих, погибших при предотвращении широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, публикация размещена на официальной странице главы государства в Facebook.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким наших военнослужащих, погибших 13 сентября при предотвращении крупномасштабных провокаций, совершенных ВС Армении в направлении Кельбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов Азербайджана.
Да помилует Аллах наших шехидов!
Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной!" - говорится в публикации.
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