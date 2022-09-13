Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гибелью наших военнослужащих

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с военнослужащими, ставшими шехидами во время пресечения широкомасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении.

Day.Az представляет публикацию: "Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Желаю скорейшего исцеления раненым. Сил и терпения их семьям".