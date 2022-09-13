Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

13 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил Президенту Ильхаму Алиеву, родным и близким военнослужащих, ставших шехидами во время предотвращения широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе, и азербайджанскому народу глубокое соболезнование.

Глава нашего государства поблагодарил за выраженное соболезнование.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что братская Турция всегда находится рядом с Азербайджаном, и подчеркнул солидарность наших стран.

Президент Ильхам Алиев констатировал, что братская Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном, что и наша страна всегда и во всех вопросах находится рядом с Турцией.

Отметив, что наши Вооруженные силы отважно и с высоким профессионализмом предотвратили широкомасштабную военную провокацию Армении, что кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, и мы отомстили за них, Президент Ильхам Алиев заявил, что ответственность за эти широкомасштабные военные провокации ложится непосредственно на Армению.

В ходе беседы еще раз было подчеркнуто, что братские отношения и стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.

Главы государств провели обмен мнениями о дальнейших контактах.