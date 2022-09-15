В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Шавкатом Мирзиёевым

15 сентября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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