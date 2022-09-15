https://news.day.az/officialchronicle/1495741.html Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан
Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан
Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 15 сентября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым.
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