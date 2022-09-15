Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 15 сентября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым.

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