В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

15 сентября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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