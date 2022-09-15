https://news.day.az/officialchronicle/1495807.html В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - ФОТО
В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - ФОТО
15 сентября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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