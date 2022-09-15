Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в транспортном процессе между Китаем и Европой

Азербайджан играет важную роль в транспортном процессе между Китаем и Европой

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Самарканде.

Глава государства подчеркнул, что большие перспективы для сотрудничества и партнерства имеются также в рамках проектов "Средний коридор", "Один пояс, один путь". Президент Ильхам Алиев констатировал, что Азербайджан играет важную роль в транспортном процессе между Китаем и Европой, что транспортно-логистические возможности нашей страны имеют большое значение в международных грузоперевозках. Азербайджан полностью поддерживает грузоперевозки из Китая в Европу и обратно по железной дороге и другими видами транспорта.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан осуществляет широкомасштабные восстановительно-созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях. Многие китайские компании также обратились для участия в этой работе. Азербайджан приветствует более активное привлечение китайских компаний к данным проектам.